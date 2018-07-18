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Заподозренный в коррупции мэр Свободного ушел в отставку
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Заподозренный в коррупции мэр Свободного ушел в отставку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
Мэр города Свободный Юрий Романов написал заявление об отставке.
Месяцем раньше о досрочном прекращении полномочий мэра ходатайствовал прокурор города Максим Енишевский. Романова заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. Глава города разрешил признать право собственности самовольной постройки, одним из собственников которой была его жена. Тогда депутаты отклонили ходатайство прокурора.
Сейчас решение об отставке Юрий Романов принял самостоятельно. Он прокомментировал это словами: «Так будет лучше». Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в правительстве Амурской области.
Несколько дней назад на должность первого заместителя мэра Свободного был назначен Владимир Константинов. Ранее он занимал должность первого заместителя мэра Благовещенска. В правительстве региона не скрывают, что Константинов будет кандидатом на вакантную теперь должность на предстоящих выборах.
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