К юбилею Парка Горького в интернете проводится флешмоб

Парк Горького отмечает 90-летие флешмобом в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фотографии разных лет решили собрать к 90-летию Парка Горького. Акция стартовала за месяц до праздника. Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького. К ним нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького», — говорится в сообщении.

Уточняется, что итоги акции подведут 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток. Кроме того, в честь круглой даты с 25 августа по 2 сентября пройдет большой фестиваль. На девяти парковых площадках проведут мероприятия, посвященные теме дня: музыке, спорту, театру, благотворительности, танцам, детям, знаниям, отдыху и искусству.

Парк Горького основан 12 августа 1928 г. Имя Максима Горького присвоено парку в 1932 г.