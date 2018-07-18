Ещё
К юбилею Парка Горького в интернете проводится флешмоб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К юбилею Парка Горького в интернете проводится флешмоб 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: РИАМО
Парк Горького отмечает 90-летие флешмобом в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Фотографии разных лет решили собрать к 90-летию Парка Горького. Акция стартовала за месяц до праздника. Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького. К ним нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького», — говорится в сообщении.
Уточняется, что итоги акции подведут 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток. Кроме того, в честь круглой даты с 25 августа по 2 сентября пройдет большой фестиваль. На девяти парковых площадках проведут мероприятия, посвященные теме дня: музыке, спорту, театру, благотворительности, танцам, детям, знаниям, отдыху и искусству.
Парк Горького основан 12 августа 1928 г. Имя Максима Горького присвоено парку в 1932 г.
Агентство «Москва»: последние новости
К.Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом46
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком173
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу28
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение