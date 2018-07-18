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Активист захотел спасти свинью от убоя и не смог
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Активист захотел спасти свинью от убоя и не смог 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Активисту за права животных Уэсли Омару (Wesley Omar) вынесли приговор за кражу свиньи с фермы. Об этом сообщает BBC News.
«Вы не имеете права совершать преступные действия даже в форме протеста», — сказал судья 23-летнему активисту, которого приговорили к 100 часам общественных работ и 12 месяцам нахождения под надзором.
Уэсли Омар похитил свинью с фермы Бельмонт в графстве Лестершир (Великобритания) в июле 2017 года. Свое преступление он снял на видео и выложил в YouTube. Омар объяснил, что хотел привлечь внимание к условиям содержания животных на ферме. Под видеозаписью активист обратил внимание, что свиньи находятся в стесненных и душных помещениях и покрыты собственными испражнениями.
«Это место разбило мое сердце, когда я увидел тысячи невинных свиней, которые были прижаты к друг другу и от которых исходило зловоние из-за ужасных условий содержания», — поделился своими чувствами после посещения фермы активист. Свинья, которую он украл, была возвращена на ферму и убита. Ее стоимость была оценена в 50 фунтов (около четырех тысяч рублей).
В конце июня французская федерация мясников обратилась к правительству с просьбой о защите их магазинов от воинствующих веганов. Они заявили, что нападения активистов являются одной из форм терроризма. За последние месяцы они веганы забрызгали кровью, забросали камнями и повредили наклейками около 15 лавок мясников.
В том же месяце две свиньи из австралийского штата Квинсленд предприняли попытку побега. Они вырвались с участка владельца через дыру в заборе, пробежали 800 метров и заснули на лужайке у бензозаправочной станции, где их и нашел администратор.
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