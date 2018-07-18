Первый флагман: самые востребованные услуги центра «Мои документы» в ЦАО

Флагманский офис «Мои документы» в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» работает уже полгода.

Самая популярная услуга за это время — регистрация транспортных средств. Ею воспользовались более 12 тысяч раз. Чтобы сделать это, нужно заранее записаться на удобное время через портал gosuslugi.ru или mos.ru . Для удобства посетителей работают подземная парковка и кафе, а оплатить госпошлину можно прямо в офисе.

Всего за время работы флагмана зафиксировано около 50 тысяч обращений — практически каждый пятый посетитель центра госуслуг хотел зарегистрировать авто. Услуга по регистрации прав собственности стала второй по популярности (свыше 7,5 тысячи обращений). Также во флагманском центре можно зарегистрировать ИП.

Услугой «Мое фото» за полгода воспользовались более 2,5 тысячи москвичей, услугами «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — свыше 1300 человек, услугами для малого бизнеса — более тысячи человек. С помощью сервисов «Мое искусство» и «Мои путешествия» можно купить путевку или билеты на концерт.

Во флагманском офисе часто проводят различные мастер-классы и лекции. Всего состоялось около 70 мероприятий, их посетили почти 1,5 тысячи человек.

Главное отличие флагманских центров от обычных — расширенный перечень услуг, дополнительные сервисы и удобный график для тех, кто работает допоздна (с 10:00 до 22:00).

Именно флагман в «Афимолл Сити» положил начало созданию подобных офисов «Мои документы» в столице. Второй появился в торгово-развлекательном центре «Спектр».