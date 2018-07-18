Ещё
Первый флагман: самые востребованные услуги центра «Мои документы» в ЦАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый флагман: самые востребованные услуги центра «Мои документы» в ЦАО 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Флагманский офис «Мои документы» в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» работает уже полгода.
Самая популярная услуга за это время — регистрация транспортных средств. Ею воспользовались более 12 тысяч раз. Чтобы сделать это, нужно заранее записаться на удобное время через портал gosuslugi.ru или mos.ru. Для удобства посетителей работают подземная парковка и кафе, а оплатить госпошлину можно прямо в офисе.
Всего за время работы флагмана зафиксировано около 50 тысяч обращений — практически каждый пятый посетитель центра госуслуг хотел зарегистрировать авто. Услуга по регистрации прав собственности стала второй по популярности (свыше 7,5 тысячи обращений). Также во флагманском центре можно зарегистрировать ИП.
Услугой «Мое фото» за полгода воспользовались более 2,5 тысячи москвичей, услугами «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — свыше 1300 человек, услугами для малого бизнеса — более тысячи человек. С помощью сервисов «Мое искусство» и «Мои путешествия» можно купить путевку или билеты на концерт.
Во флагманском офисе часто проводят различные мастер-классы и лекции. Всего состоялось около 70 мероприятий, их посетили почти 1,5 тысячи человек.
Главное отличие флагманских центров от обычных — расширенный перечень услуг, дополнительные сервисы и удобный график для тех, кто работает допоздна (с 10:00 до 22:00).
Именно флагман в «Афимолл Сити» положил начало созданию подобных офисов «Мои документы» в столице. Второй появился в торгово-развлекательном центре «Спектр».
Mos.ru: последние новости
Парк Горького отмечает 90-летие флешмобом в интернете Москва будет развивать беспилотный транспорт Велодорожка, скалодром и скейтпарк: как изменился парк 50-летия Октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России411
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом47
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком179
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу29
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение