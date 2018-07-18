Правительство РФ поддержало инвестпроекты Якутии

В ходе прошедшего в Москве заседания решено одобрить создание объектов инженерной инфраструктуры в ТОР «Южная Якутия» для развития предприятий УК «Колмар» за счет средств федерального бюджета, сообщает YakutiaMedia. Помимо прочего, 638 миллионов рублей направят на энергетическую инфраструктуру ГОК «Тарын».

По словам вице-премьера, подпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева , проект ГК «Колмар» в Южной Якутии продолжает развиваться.

«Проект большой, мы уже оказывали ему поддержку в рамках объема инвестиций 29 миллиардов рублей. Этот проект уже практически реализован. Сейчас они заявляются на 120 миллиардов рублей. Выходят на уровень добычи и переработки 20 миллионов тонн угля. Это другие условия. В этом проекте также нужна поддержка», — отметил Трутнев.

Фото — пресс-служба РС (Я)