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«Хозяин, прости!»: пользователи инстаграма публикуют забавные снимки провинившихся собак
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«Хозяин, прости!»: пользователи инстаграма публикуют забавные снимки провинившихся собак 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Каждый, у кого есть домашнее животное, не понаслышке знает, что его может ожидать дома, помимо ласки, доброты и преданности питомца. Конечно же, это так называемые косяки, когда животное легко может что-то испортить, например мебель или одежду. Не будем говорить за всех питомцев, но собаки, натворив этакое, обычно встречают хозяина уж больно виноватым взглядом, в котором читаются извинения за причиненный ущерб.
Так, пользователи инстаграма придумали хештег #виноватаясобака (#guiltydog), под которым выкладывают фотографии своих нашкодивших питомцев. Некоторые снимки вышли очень забавными, и, смотря на эти мордашки, действительно хочется простить животному все.
Публикация от DailyDakota (@dailydakota07)
24 Июн 2018 в 6:38 PDT  «Что?»
Публикация от Tyra (@huskytyra)
9 Май 2018 в 12:21 PDT  Прекрасная хаски Тайра пытается извиниться взглядом за порчу рисунка хозяйки.
Публикация от General The Boerboel (@generally_aboeraboel)
16 Июл 2018 в 4:14 PDT  Когда тебя поймали лежащим на диване.
Публикация от OscarThePugo (@oscarthepuglord)
16 Июл 2018 в 3:23 PDT  Неизвестно, чем эта милая мордашка провинилась, но простить хочется немедленно.
Публикация от Shanron Montescue (@shanron.montescue)
16 Июл 2018 в 3:36 PDT  «Уже отошла от съеденного полкило темного шоколада на прошлой неделе. Самая масштабная и дорогая ее выходка».
Guilty face coz I ate the couch today while the humans were at school/work. #amstaffofinstagram #aussieamstaff #amstaffaustralia #muscledog #amstaffpuppy #puppytraining #guiltydog #staffy #staffylovers #staffyofinstagram #dogsofinstagram #dogsofmelbourne #nose #never leave me  Публикация от Floyd_the_aussie_amstaff (@floyd_the_aussie_amstaff)
16 Июл 2018 в 3:12 PDT  «У меня виноватая морда, потому что я сегодня перекусил диваном, пока все были в школе и на работе».
Публикация от Bruno the Puggle (@bruno.da.puggle)
15 Июл 2018 в 6:37 PDT  «Ммм, я просто грею место для тебя».
Публикация от The Guardian Angels (@pets2care)
15 Июл 2018 в 7:18 PDT  «Необходимо подумать дважды, если не хочешь попасть в беду, ведь макияж — моя слабость».
Публикация от Grumps the Dog (@grumpsthedog)
15 Июл 2018 в 5:41 PDT  «Не смотри на меня так. Я не уничтожал эту обезьянку».
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