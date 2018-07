«Хозяин, прости!»: пользователи инстаграма публикуют забавные снимки провинившихся собак

Каждый, у кого есть домашнее животное, не понаслышке знает, что его может ожидать дома, помимо ласки, доброты и преданности питомца. Конечно же, это так называемые косяки, когда животное легко может что-то испортить, например мебель или одежду. Не будем говорить за всех питомцев, но собаки, натворив этакое, обычно встречают хозяина уж больно виноватым взглядом, в котором читаются извинения за причиненный ущерб.

Так, пользователи инстаграма придумали хештег #виноватаясобака (#guiltydog), под которым выкладывают фотографии своих нашкодивших питомцев. Некоторые снимки вышли очень забавными, и, смотря на эти мордашки, действительно хочется простить животному все.

24 Июн 2018 в 6:38 PDT «Что?»

9 Май 2018 в 12:21 PDT Прекрасная хаски Тайра пытается извиниться взглядом за порчу рисунка хозяйки.

16 Июл 2018 в 4:14 PDT Когда тебя поймали лежащим на диване.

16 Июл 2018 в 3:23 PDT Неизвестно, чем эта милая мордашка провинилась, но простить хочется немедленно.

16 Июл 2018 в 3:36 PDT «Уже отошла от съеденного полкило темного шоколада на прошлой неделе. Самая масштабная и дорогая ее выходка».

«У меня виноватая морда, потому что я сегодня перекусил диваном, пока все были в школе и на работе».

16 Июл 2018 в 3:12 PDT «У меня виноватая морда, потому что я сегодня перекусил диваном, пока все были в школе и на работе».

15 Июл 2018 в 6:37 PDT «Ммм, я просто грею место для тебя».

15 Июл 2018 в 7:18 PDT «Необходимо подумать дважды, если не хочешь попасть в беду, ведь макияж — моя слабость».

15 Июл 2018 в 5:41 PDT «Не смотри на меня так. Я не уничтожал эту обезьянку».