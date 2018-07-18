В Турции завершился действовавший с 2016 года режим ЧП

Турции завершился двухлетний режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году после попытки военного переворота, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Официально срок действия режима ЧП завершается в 01:00 по местному времени (01:00 мск) 19 июля.

Правящая Партия справедливости и развития ранее предложила законопроект, который направлен на продолжение борьбы с терроризмом. Документ, в частности, наделяет местные власти в турецких провинциях правом ограничивать проход людей в определенные места при наличии угрозы общественному порядку.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки госпереворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена , который проживает в США

За два года действия режима ЧП в Турции были арестованы более 228 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке госпереворота, уволены более 134 тысяч госслужащих, закрыты 174 СМИ.