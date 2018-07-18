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В Турции завершился действовавший с 2016 года режим ЧП
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В Турции завершился действовавший с 2016 года режим ЧП 

ТВ Центр 44 минуты назад
Фото: ТВ Центр
В Турции завершился двухлетний режим чрезвычайного положения, введенный в 2016 году после попытки военного переворота, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Официально срок действия режима ЧП завершается в 01:00 по местному времени (01:00 мск) 19 июля.
Правящая Партия справедливости и развития ранее предложила законопроект, который направлен на продолжение борьбы с терроризмом. Документ, в частности, наделяет местные власти в турецких провинциях правом ограничивать проход людей в определенные места при наличии угрозы общественному порядку.
Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки госпереворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более двух тысяч человек получили ранения.
Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.
За два года действия режима ЧП в Турции были арестованы более 228 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке госпереворота, уволены более 134 тысяч госслужащих, закрыты 174 СМИ.
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