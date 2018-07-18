Сирийская армия подняла флаг страны в освобожденной от боевиков провинции Дераа

На юго‐западе Сирии флаг правительственных войск подняли в населенном пункте Босра‐эш‐Шам в провинции Дераа. В него начали возвращаться беженцы, сообщил губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус. Его процитировало РИА «Новости»

Ханнус отметил, что история Босра-эш-Шам насчитывает многие века. В нем жили как мусульмане, так и христиане, и даже римляне. Более того, все они принимали участие в строительстве города.

«Мы, благодаря усилиям наших друзей и усилиям нашей армии, смогли освободить этот город, и теперь здесь начинается новая жизнь», — добавил он.

Губернатор напомнил, что из-за войны провинцию были вынуждены покинуть порядка 13 тысяч семей. Четыре тысячи из них находились на сирийско-иорданской границе. К настоящему моменту почти все вернулись в свои дома. Чтобы принять беженцев, местные власти делают все необходимое.

«У нас 130 школ готовы для приема тех людей, дома которых сильно повреждены или разрушены. Мы готовы оказать этим людям любую помощь, быстро обеспечить предметами первой необходимости», — подчеркнул Мухаммед Халид Ханнус. По его словам, несколько дней назад в городе распределили 40 тонн муки. Продукты власти готовы привезти в любой район.

Босра-эш-Шам являлся стратегически важным пунктом. Город был одним из самых крупных оплотов террористов на юге Сирии.