Из-за аварии в центре Кургана без холодной воды остались КГУ, детский сад и жилые дома

В квадрате улиц Красина — Климова — Пролетарская — К. Мяготина давление холодной воды будет снижено

Кургане из-за аварии на водопроводе по адресу ул. Советская, 75 сегодня, 18 июля с 9:00 до 21:00 без холодной воды останутся:

ул. М. Горького, 35, 36, 40, 74, 76, 78 (областной суд), 86, 93, 98;ул. Володарского, 35 (столовая), 37, 70 (теплопункт);ул. Ленина, 11;ул. Советская, 24, 40, 42, 63 (КГУ), 66, 53 (детский сад), 67, 70, 71, 72, 81, 83, 85, 85в, 86, 88, 90, 88б, 90а, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104.ул. Климова, 56, 63, 82;ул. Комсомольская, 25, 29а, 31, 20, 24, 26 В квадрате улиц Красина — Климова — Пролетарская — К. Мяготина будет снижено давление холодной воды.