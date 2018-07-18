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Жителя Башкирии приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
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Жителя Башкирии приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
После исправительных работ мужчине все равно придется погасить долги
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157, ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Судом установлено, что с июля 2006 года на Гридневского возложены обязанности выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей.
Однако несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя в полном объеме алименты не выплачивал, за что постановлением мирового суда привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) в виде ареста на срок 10 суток.
Будучи привлеченным к административной ответственности, Гридневский продолжил уклоняться от уплаты алиментов и допустил задолженность на сумму более 1 миллиона рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью.
Суд приговорил неплательщика к 8 месяцам исправительных работ.
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