Жителя Башкирии приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

После исправительных работ мужчине все равно придется погасить долги

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157, ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Судом установлено, что с июля 2006 года на Гридневского возложены обязанности выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей.

Однако несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя в полном объеме алименты не выплачивал, за что постановлением мирового суда привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) в виде ареста на срок 10 суток.

Будучи привлеченным к административной ответственности, Гридневский продолжил уклоняться от уплаты алиментов и допустил задолженность на сумму более 1 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью.

Суд приговорил неплательщика к 8 месяцам исправительных работ.