Центр допризывной подготовки юнармейцев открылся в Красноярском крае

Центр будет функционировать в формате палаточного лагеря, а его участниками станут 1800 ребят, многие из которых — члены ВВПОД «Юнармия».

Красноярском крае все лето будет функционировать Центр допризывной подготовки, участниками которого станут воспитанники ВВПОД «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

«Этот Центр призван вселить силу, энергию и воспитать патриотизм в каждом из нас. Патриот — это человек, который ведет здоровый образ жизни, который знает и чтит историю нашей страны, подвиги наших великих предков, это человек, который постоянно развивается, стремится создать что-то новое, улучшить то, что есть сегодня вне зависимости от обстоятельств. Я бы очень хотел, чтобы ваше нахождение здесь подвигло вас к добрым поступкам», — приветствовал курсантов заместитель руководителя Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко.

Все без исключения члены движения «Юнармия» могут попасть на одну из смен Центра, зарегистрировавшись на сайте Центра.

В остальное время центр будет работать в формате тренировочной базы. Здесь планируется проводить военно-патриотические игры «Сибирский щит» и «Юнармеец» и другие.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу . На сегодняшний день в ряды организации уже вступили более 250 тысяч молодых людей от 8 до 17 лет.

Ранее воспитанники ВВПОД «Юнармия» впервые были призваны в армию на срочную службу.