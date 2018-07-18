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Китайская энергетическая компания приобретает проект постройки крупнейшей в Европе наземной однокорпусной ветряной фермы
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Китайская энергетическая компания приобретает проект постройки крупнейшей в Европе наземной однокорпусной ветряной фермы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 18 июля /Синьхуа/ — Во вторник в Париже Европейская энергетическая компания Китайской генеральной корпорации атомной энергетики/CGN/ подписала соглашение с Macquarie Group Limited и «Дженерал электрик компани» о приобретении 75 проц. акций проекта постройки крупнейшей в Европе наземной однокорпусной ветряной электростанции.
Ветряная ферма находится в Швеции близ города Пите. Предполагается установка и ввод в эксплуатацию179 ветряков "Дженерал электрик" мощностью 3,63 мегаватт до конца 2019 года. Полная выходная электрическая мощность составит 650 тысяч киловатт. Данный проект сможет обеспечить электроэнергией 400 тысяч семей, снизить ежегодный объем выброса двуокиси углерода на 750 тысяч тонн.
Европейская энергетическая компания CGN была учреждена в 2014 году во Франции, в основном, для приобретения и создания проектов в сфере возобновляемых источников энергии, эксплуатационного обслуживания и управления активами. Ее президент Лу Вэй в интервью корр. Синьхуа назвал вхождение на рынок Европы «намеченной стратегией» CGN. По его словам, с момента создания дочерняя компания приобрела и самостоятельно инициировала проекты в Великобритании, Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах, стремительно развившись до уровня шестого по величине во Франции провайдера чистой энергии.
По словам Лу Вэя, данная сделка позволит Европейской энергетической компании CGN войти на рынок Северной Европы, что имеет огромное значение для развития компании в Европе. —0—
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