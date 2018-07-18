Челябинец выиграл «Блэк-стар-гелик» от Тимати

На прошлой неделе рэпер Тимати на своей странице в Instagram объявил первого победителя розыгрыша «Блэк-стар-гив». Им оказался челябинец Алексей. И ему на днях музыкант лично вручил ключи и новенький Mercedes-Benz G-класса.

— Я рад объявить, что розыгрыш «Блэк-стар-гелик» сегодня подошел к своему логическому завершению. Уже есть победитель, я от всей души хочу поздравить Лёху из Челябинска , который в честном бою вырвал, выгрыз, вытащил себе эту машину, — объявил Тимати в соцсетях. — Я передам машину лично в руки нового хозяина. И уже на подходе еще более мощный, еще более крутой гив.

Тимати свое слово сдержал и сам вручил челябинцу его новенький автомобиль. Публикация от Black Star (@timatiofficial) 17 Июл 2018 в 9:17 PDT Сам Алексей практически сразу же, тоже через Instagram, поблагодарил рэпера за подарок, отметив, что это было очень насыщенный на эмоции день. — Спасибо, Тимати, ты крут! — написал Алексей.

Правда, что на странице Алексея, что на странице Тимати нашлись не очень добрые комментаторы, которые не поверили в честность розыгрыша. Мы написали победителю розыгрыша и попросили его рассказать, как же ему удалось вырвать победу и получить автомобиль мечты. На момент написания материала ответа от Алексея еще не поступило.