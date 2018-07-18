В Якутии впервые за 10 лет провели авиамониторинг численности диких северных оленей

ЯКУТСК , 18 июля. / ТАСС /. Авиационный мониторинг численности диких северных оленей, приостановленный ранее из-за недостатка бюджетного финансирования, провели в Якутии — впервые за последние десять лет. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков.

Частичное авиаобследование, проведенное в 2013 году, выявило сокращение популяции диких животных, а также изменение путей миграции из-за изменения климата и деятельности промышленных компаний.

"В этом году

мы провели полный авиационный мониторинг численности Лено-Оленекской популяции диких северных оленей на территории четырех арктических районов", — сказал Охлопков, уточнив, что окончательные результаты мониторинга подведут к ноябрю.

Ученый полагает, что для получения полной информации такой мониторинг нужно проводить раз в четыре года.