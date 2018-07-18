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В Якутии впервые за 10 лет провели авиамониторинг численности диких северных оленей
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В Якутии впервые за 10 лет провели авиамониторинг численности диких северных оленей 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Авиационный мониторинг численности диких северных оленей, приостановленный ранее из-за недостатка бюджетного финансирования, провели в Якутии — впервые за последние десять лет. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков.
Частичное авиаобследование, проведенное в 2013 году, выявило сокращение популяции диких животных, а также изменение путей миграции из-за изменения климата и деятельности промышленных компаний.
"В этом году
мы провели полный авиационный мониторинг численности Лено-Оленекской популяции диких северных оленей на территории четырех арктических районов", — сказал Охлопков, уточнив, что окончательные результаты мониторинга подведут к ноябрю.
Ученый полагает, что для получения полной информации такой мониторинг нужно проводить раз в четыре года.
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