Николай Караченцов каждый день гуляет и делает гимнастику

В марте стало известно, что народный артист РСФСР Николай Караченцов улетел в Израиль , чтобы пройти курс химиотерапии. Еще осенью прошлого года у него обнаружили злокачественную опухоль в легком. Мы дозвонились до супруги актера Людмилы Поргиной, чтобы узнать, как себя чувствует сейчас Николай Петрович.

— Мы все лето живем в загородном доме (поселок Загорянский. — Авт.), — рассказывает Людмила Андреевна. — У нас тут очень живописно, свежий воздух, есть где погулять. Нам, как всегда, помогает наша сиделка Надежда. Она с Колей делает гимнастику, они вместе читают, учат стихи. Каждое утро после завтрака отправляются на прогулку, проходят по несколько кругов вокруг дома. Когда Коля устает, они садятся на скамейку, любуются клумбами с цветами, которых у нас много. В целом Коля чувствует себя хорошо. В Израиле он прошел курс лучевой терапии. После чего ему сделали снимок, который показал, что опухоль заметно уменьшилась. До этого мы еще делали курс лучевой терапии в Москве . Видимо, все это вместе дало положительный результат.

Людмила Поргина говорит, что весной прошлого года возила мужа на обследование в Германию . Там врачи ничего опасного у него не нашли и сообщили, что у актера всего лишь воспаление. Однако ему становилось все хуже. И осенью при повторном обследовании выяснилось, что актер серьезно болен.

Супруга везде рядом с любимым мужем и поддерживает его во всем. Она стала для него ангелом-хранителем. Напомним, что в конце февраля 2005 года Караченцов попал в аварию и получил серьезную черепно-мозговую травму. 26 дней он провел в коме. И с тех пор так и не смог полностью восстановиться… Вот уже 13 лет Людмила Поргина старается вернуть Николая Петровича к полноценной жизни. Но постоянно находятся люди, которые ее осуждают, говорят, что якобы она пиарится на несчастьях и болезнях своего мужа.

— Важно, чтобы каждый человек, несмотря на разные обстоятельства, жил достойно. Мне хочется, чтобы наш с Колей пример вдохновлял других, ведь инвалиды имеют право на яркую жизнь и нахождение в обществе. Поэтому мы составляем культурную программу: ходим на спектакли друзей, ездим на концерты, посещаем выставки.

Людмила Поргина и Николай Караченцов вместе уже 45 лет. (У них есть сын Андрей, который окончил МГИМО , стал адвокатом. Андрей женат, у него трое детей — Петр, Янина и Ольга. — Ред.) Актриса считает, что секрет их счастливого и крепкого союза заключается во взаимной любви и преданности.

— Когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил нам орден святых Петра и Февронии (его вручают людям, которые внесли существенный вклад в дело укрепления идеалов семьи и брака. — Авт.), то мы были на седьмом небе от счастья, чуть не плакали. Любовь Петра и Февронии оказалась сильнее смерти. Так и у нас с Колей. В 2005 году мы повенчались, чтобы скрепить наш союз еще сильнее. Коля, после того как вышел из комы, сказал, что мы должны сделать это. Раньше почему-то не думали о венчании, хотя всегда были верующими.

Людмила Андреевна часто возвращается мыслями в то время, когда Николай Петрович вышел из комы:

— После возвращения из иного мира Коля долгое время не мог говорить. Он глазами попросил бумагу. Потом стал с трудом, по букве выписывать: «Где я? Где родители?» Я сказала, что он дома, живой, а никого из его родителей уже нет в живых. Взяла его за руку, чтобы он почувствовал мое тепло. Потом он рассказал, что был «там», видел ангелов, которые взяли его за руки и летели вместе с ним вверх. И в этот момент он ощущал невероятное блаженство, тепло, радость… Мой муж всегда был мудрым, а побывав на том свете, стал еще мудрее. Перед ним открылись важные истины. Смысл жизни, как он говорит, заключается в том, чтобы обогатить и развить свою душу. Нужно стараться никогда не отчаиваться и быть честным перед Богом. Если происходит что-то плохое, нужно понять, для чего дан этот урок. Борьба ни к чему хорошему не приводит. Нужно жить с любовью в сердце!