В Омске на ул. Профсоюзов разваливается подъезд жилого дома

Жильцы опубликовали фотографии в соцсети, чтобы привлечь внимание к возникшей проблеме. В доме, который находится по ул. 50 лет Профсоюзов, 85, начал разваливаться подъезд. На опубликованных снимках видно, что потрескалась и обвалилась стена между подъездом и подвалом.

Местные жители опасаются за свою жизнь и переживают, что трещины могут пойти и дальше, и дом может рухнуть.

В комментариях омичи пишут, что дом признали аварийным, его должны снести к 2020 году, однако выразили сомнения в том, что он достоит до того времени. Также сообщается, что подобная ситуация с обрушением стен есть не только в третьем, но и во втором подъезде.