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В Омске на ул. Профсоюзов разваливается подъезд жилого дома
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В Омске на ул. Профсоюзов разваливается подъезд жилого дома 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Жильцы опубликовали фотографии в соцсети, чтобы привлечь внимание к возникшей проблеме. В доме, который находится по ул. 50 лет Профсоюзов, 85, начал разваливаться подъезд. На опубликованных снимках видно, что потрескалась и обвалилась стена между подъездом и подвалом.
Местные жители опасаются за свою жизнь и переживают, что трещины могут пойти и дальше, и дом может рухнуть.
В комментариях омичи пишут, что дом признали аварийным, его должны снести к 2020 году, однако выразили сомнения в том, что он достоит до того времени. Также сообщается, что подобная ситуация с обрушением стен есть не только в третьем, но и во втором подъезде.
Добавим, что в Омске много домов, нуждающихся в ремонте, однако в бюджете города нет на это средств.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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