Глава города Свободный Юрий Романов подал в отставку

"Юрий Павлович [Романов] подал в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья», — сказали ТАСС в мэрии.

Юрию Романову 50 лет, он — коренной амурчанин. В 2017 году был избран мэром города Свободный, сменив на посту Роберта Каминского, который досрочно сложил полномочия. До того, как занять кресло градоначальника, Романов около восьми лет возглавлял Свободненский район. Женат, имеет пятерых детей.

Как сообщили ТАСС в избирательной комиссии Амурской области, в уставе города закреплены прямые выборы мэра, в случае отставки мэра выборы должны назначить не позднее, чем чрез шесть месяцев.

Свободный — третий по величине город в Амурской области с населением 53,6 тыс. человек, расположен в 146 км от Благовещенска. На территории создана ТОР «Свободный», где планируется построить два крупных предприятия, которые станут компонентами строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». Строительство Амурского газоперерабатывающего завода, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия, уже началось. Пик строительных работ придется на 2019 — 2020 годы, когда на строительной площадке будут трудиться более 25 тыс. человек.