СМИ: Павар попал в сферу интересов четырех топ-клубов Европы 

Защитник немецкого "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар заинтересовал четыре европейских топ-клуба, сообщает "Советский спорт".
По информации Team Talk, удачное выступление француза на чемпионате мира в России заставило обратить на себя внимание такие клубы, как «ПСЖ», «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм».
Отмечается, что руководство «шпор» уже связалось со «Штутгартом» и готово предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.
Ранее экс-футболист "Спартака" прокомментировал возможный трансфер Александра Головина в «Челси».