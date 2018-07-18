Ещё
СМИ: Павар попал в сферу интересов четырех топ-клубов Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Павар попал в сферу интересов четырех топ-клубов Европы 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник немецкого "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар заинтересовал четыре европейских топ-клуба, сообщает "Советский спорт".
По информации Team Talk, удачное выступление француза на чемпионате мира в России заставило обратить на себя внимание такие клубы, как «ПСЖ», «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм».
Отмечается, что руководство «шпор» уже связалось со «Штутгартом» и готово предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.
Ранее экс-футболист "Спартака" прокомментировал возможный трансфер Александра Головина в «Челси».
Газета.Ru: последние новости
В Нью-Джерси из-за сильного ветра женщину на пляже проткнул зонт от солнца "Челси" рассматривает вариант возвращения Чеха в случае ухода Куртуа СМИ: Азар достиг устной договоренности с "Реалом"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии400
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе146
Украина присвоила четыре санатория в Крыму46
Рублю предсказали обвал115
Финалистку Missis World Russia забили молотком81
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение