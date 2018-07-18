СМИ: Павар попал в сферу интересов четырех топ-клубов Европы

По информации Team Talk, удачное выступление француза на чемпионате мира в России заставило обратить на себя внимание такие клубы, как «ПСЖ», «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что руководство «шпор» уже связалось со «Штутгартом» и готово предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.