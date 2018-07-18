Источник: в услугах футболиста Павара заинтересованы четыре европейских клуба

Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, в услугах французского игрока заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Атлетико».

Отмечается, что «Тоттенхэм» уже контактировал со «Штутгартом» и готов предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.

Опция выкупа Павара за €35 млн начинает действовать с лета 2019 года.