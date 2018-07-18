Как Гитлер хотел обустроить исламский мир после победы в войне

Лидер нацистов начал заигрывать с исламскими лидерами задолго до начала Второй мировой войны. Но планы фюрера по устройству мира после ее окончания существенно разнились с предпочтениями самих мусульманских муфтиев.

Фюрер брал пример с Ататюрка

Возможно, особое отношение Адольфа Гитлера к исламу связано с его почтением к Кемалю Ататюрку — национальному лидеру Турции , в свое время не позволившему Антанте раскроить и поделить страну. Даже на судебном процессе после «пивного путча» в своем последнем слове отставной ефрейтор Гитлер сравнивал себя с этим руководителем турецкого государства.

Турки так и не стали союзничать с фашистской Германией во Второй мировой войне, но и данное обстоятельство не помешало фюреру признать этот народ союзником.

Впоследствии лидер СС Генрих Гиммлер подчеркивал ценность религии ислама, имеющей в отличие от христианства боевой, мужественный и фанатичный характер.

Чего хотел, но не получил Аль-Хусейни

У Гитлера были теплые отношения с бывшим муфтием Иерусалима и лидером арабских палестинских националистов Амином аль-Хусейни. В 1936 году в Палестине произошло восстание арабов, частично спонсированное нацистской Германией, после которого британцы выпроводили аль-Хусейни из страны (у Великобритании после Первой мировой войны был мандат на управление этим государством). Муфтий обосновался в столице Третьего рейха. Из Берлина он на протяжении всей Второй мировой взывал по радио к арабскому миру, побуждая собратьев по вере свергнуть иго неверных, в число которых входили англичане, коммунисты и евреи. Охват целевой аудитории в данном случае был незначительным — радиоприемники в то время имели только зажиточные арабы.

Аль-Хусейни при личных встречах с Гитлером предлагал фюреру после победы нацистов во Второй мировой войне отдать Палестину ближневосточным арабам. Гитлер эту идею не поддержал, зато намерение муфтия-изгнанника полностью уничтожить евреев фюреру пришлись по душе.

Куда девать Сирию с Палестиной?

По поводу Сирии и Палестины у Гитлера были свои планы. Фюрер собирался передать эти государства своему итальянскому «партнеру» Бенито Муссолини . Нацисты также рассчитывали на марионетку Анри Петена, лидера коллаборационистского правительства Франции , де-факто правившего французскими ближневосточными колониями.

Большинство современных историков полагают, что Гитлер во Второй мировой просто использовал исламских лидеров в своих интересах, нисколько не сочувствуя их планам, касающимся самоопределения их стран.

В порабощенном СССР места для автономий не было

Гитлеровцы большое внимание уделяли формированию восточно-тюркского соединения СС, состоявшего из мусульман-выходцев из СССР (казахов, туркменов, азербайджанцев, татар, уйгуров и т.д.). Этих коллаборационистов нацистские покровители и руководители называли «единственными союзниками Рейха». Других серьезных мусульманских соединений, куда бы входили граждане европейских стран, исповедующие ислам, гитлеровцам за всю войну создать так и не удалось.

Впрочем, и эти, «советские», мусульмане, как доказывают современные историки, воевали больше за страх, чем за совесть: никаких золотых гор по окончании войны гитлеровцы им не обещали, а попадание к своим для легионера-коллаборациониста приравнивалось к неминуемому расстрелу, так как СМЕРШ эсэсовцев не жаловал.

Свою программу по «обустройству» захваченного Советского Союза Гитлер изложил еще до начала нападения на СССР. По плану «Ост» население бывшего советского государства превращалось в рабов арийцев, «лишние» люди ликвидировались. Никаких автономий и анклавов (мусульманских или любых других) не предусматривалось — на всей территории должны были властвовать только нацисты.