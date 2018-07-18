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«Одно окно» для застройщиков откроют в Хабаровске
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«Одно окно» для застройщиков откроют в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске состоялось очередное заседание проектного штаба по улучшению делового и инвестиционного климата края, которое провел первый зампред правительства региона по экономическим вопросам Василий Шихалёв, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Представители власти, бизнеса и эксперты обсудили изменения в целевых моделях улучшения делового климата, а также планы по созданию регионального центра содействия строительству.
Создать «одно окно» для застройщиков поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Сегодня вопросы, связанные с получением разрешения на строительство, остаются в числе проблемных. Как рассказал глава профильного министерства Константин Пепеляев, аналогичные структуры успешно работают в ряде российских регионов.
В Хабаровске создание такого центра уже началось. Он будет работать по принципу «одного окна». Все краевые ведомства, участвующие в строительном процессе, будут объединены под одной крышей. Речь идет, в первую очередь, о службе заказчика, экспертизе, строительном надзоре и других.
-Наша приоритетная задача — создать максимально комфортные условия для застройщика, сделать так, чтобы он в сжатые сроки проходил все процедуры и оперативно приступал непосредственно к строительству. Сегодня пока остается немало разночтений в регламентах на уровне муниципалитетов, в градостроительных нормах. В рамках центра мы постараемся убрать все административные барьеры, каждый проект будет сопровождаться персональным менеджером. При этом мы не будем набирать отдельный штат специалистов для центра, а поменяем управленческие подходы в работе с бизнесом, — отметил Константин Пепеляев.
Планируется, что центр содействия строительству расположится в Хабаровске на Амурском бульваре, 43. Пока в пилотном режиме он будет сопровождать проекты в краевой столице и Хабаровском районе. В дальнейшем откроется филиал в Комсомольске-на-Амуре. До конца года будут решены все организационные вопросы. Ожидается, что центр заработает с 2019 года.
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