«Одно окно» для застройщиков откроют в Хабаровске

Хабаровске состоялось очередное заседание проектного штаба по улучшению делового и инвестиционного климата края, которое провел первый зампред правительства региона по экономическим вопросам Василий Шихалёв , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Представители власти, бизнеса и эксперты обсудили изменения в целевых моделях улучшения делового климата, а также планы по созданию регионального центра содействия строительству.

Создать «одно окно» для застройщиков поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт . Сегодня вопросы, связанные с получением разрешения на строительство, остаются в числе проблемных. Как рассказал глава профильного министерства Константин Пепеляев, аналогичные структуры успешно работают в ряде российских регионов.

В Хабаровске создание такого центра уже началось. Он будет работать по принципу «одного окна». Все краевые ведомства, участвующие в строительном процессе, будут объединены под одной крышей. Речь идет, в первую очередь, о службе заказчика, экспертизе, строительном надзоре и других.

-Наша приоритетная задача — создать максимально комфортные условия для застройщика, сделать так, чтобы он в сжатые сроки проходил все процедуры и оперативно приступал непосредственно к строительству. Сегодня пока остается немало разночтений в регламентах на уровне муниципалитетов, в градостроительных нормах. В рамках центра мы постараемся убрать все административные барьеры, каждый проект будет сопровождаться персональным менеджером. При этом мы не будем набирать отдельный штат специалистов для центра, а поменяем управленческие подходы в работе с бизнесом, — отметил Константин Пепеляев.