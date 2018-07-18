Универсиада сместила сроки ремонта водозаборов в Красноярске

Изменение плана связано с проведением Форума Международной федерации студенческого спорта 2018 года (FISU-2018). Мероприятие стартует в нашем городе 6 августа. Более 200 зарубежных экспертов FISU-2018 оценят степень готовности спортивных, медицинских и других служб, ответственных за организацию студенческих игр.

Таким образом, с 23:00 27 июля до 23:00 29 июля не будет холодной воды в следующих районах:

· Октябрьский, в том числе пос. Удачный;

· Железнодорожный — от границы с Октябрьским до Красноярской железной дороги; улицы: Северо-Енисейская, Озерная, Маерчака от пересечения с ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина;

· Центральный — поселки СВЭМовец и Афганцев; улицы: 2-я Брянская, Подзолкова, Караульная;

· пос. Новалэнд и Солонцы, включая мкр. Кразовский и другие коттеджные поселки и садовые товарищества, расположенные на территории Солонцовского сельсовета со стороны проспекта Котельникова и Северного шоссе.

Жителям рекомендуют набрать запас питьевой воды, а в случае отъезда — закрыть краны, чтобы случайно не затопить соседей, так как водоснабжение может быть восстановлено раньше вечера воскресенья, 29 июля.

Информацию о сроках завершения ремонтов можно будет получить в Центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону 211-39-63.