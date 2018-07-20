Россельхознадзор: в 96,6% проверок выявлены нарушения

Орловской области прошли публичные обсуждения обзора правоприменительной практики Росспотребнадзора в котором приняли участие представители бизнес-сообщества и прокуратуры

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев отметил, что работа ведомства направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану здоровья, защиту прав потребителей и совершенствование контрольно-надзорной деятельности в рамках ее реформы. Участники мероприятия обсудили вопросы профилактики нарушений санитарного законодательства.

По данным Румянцева, во II квартале 2018 года специалисты ведомства провели 702 проверки, из них 387 плановых, при проведении которых в 96,6% выявлены нарушения и приняты меры административного воздействия.

Также руководитель Роспотребнадзора акцентировал внимание присутствующих на наиболее распространенных нарушениях, выявленных во время проверок. В их числе: нарушения требований к порядку проведения генеральных уборок и санитарных обработок помещений, несвоевременное проведение ремонтных работ, не соблюдение правил хранения и транспортировки пищевых продуктов, отсутствие на этикетках информации о производителе и потребительских свойствах товара и другие.

Предприниматели задали свои вопросы руководителю регионального Управления Роспотребнадзора. В числе наиболее актуальных были вопросы, связанные с организацией санитарно-защищенных зон предприятий, периодичности проверок юридических лиц.