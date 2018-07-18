Овцы-газонокосилки: в Риме решили привлечь животных для наведения красоты города 

Овцы спасут Рим. От шума и выхлопных газов газонокосилок. Итальянские власти решили, что травоядные — самые экологичные «устройства» для наведения порядка в парках и скверах. Овцам не требуется бензин, а значит, они не наносят вреда атмосфере. Животные практически не шумят и не мешают прогулкам; даже наоборот — вызывают умиление прохожих. И наконец, это просто выгодно: одна бензокосилка стоит столько же, сколько две овечки.
Авторы проекта заявляют, что животные не оставят после себя грязи. Им будут давать специальный корм, который мгновенно превращает помёт в порошковое удобрение. Кстати, в некоторых странах травоядные уже успешно заменили газонокосилки. Они пасутся в парках Берлина, Риги и Дюссельдорфа. А в Париже только овцам доверяют подравнивать газон возле дворца Тюильри.