В Хабаровске будет новое кладбище 

В Хабаровске вскоре появится еще одно кладбище, так как на существующих места в ближайшее время закончатся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Комитетам по управлению районами краевой столицы даны поручения найти подходящий участок земли, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов. — Найти удобный для горожан участок будет не просто. Это потребует времени, но это нужно сделать до того, как места на существующих кладбищах абсолютно закончатся. Вопрос назрел.