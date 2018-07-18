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В Хабаровске будет новое кладбище
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В Хабаровске будет новое кладбище 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске вскоре появится еще одно кладбище, так как на существующих места в ближайшее время закончатся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Комитетам по управлению районами краевой столицы даны поручения найти подходящий участок земли, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов. — Найти удобный для горожан участок будет не просто. Это потребует времени, но это нужно сделать до того, как места на существующих кладбищах абсолютно закончатся. Вопрос назрел.
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