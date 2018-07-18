Американские СМИ предупредили о «готовящихся операциях» спецслужб России против Запада

Российские спецслужбы планируют «активизировать операции по дестабилизации политической обстановки на Западе», сообщает CNN со ссылкой на американские и британские источники.

Как сообщил телеканал, российские спецслужбы «соблюдали затишье» на время чемпионата мира по футболу в России , чтобы «не привлекать излишнего внимания».

При этом телеканал не уточняет, какие именно «операции» готовит российская сторона.

В 2017 году CNN сообщал, что после американских президентских выборов Россия активизировала сбор разведданных в стране.