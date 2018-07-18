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Левкин: По программе реновации появятся «умные дома» (видео)
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Левкин: По программе реновации появятся «умные дома» (видео) 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: MosDay.ru
В новых домах, построенных в рамках программы реновации, появятся кнопки вызова служб спасения и коммунальных служб. Об этом на полях Московского урбанистического форума заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. «Мы параллельно с разработкой самой программы реновации и стартовых площадок по поручению мэра Москвы начали заниматься разработкой смарт-стандарта 2:0, он появится в ближайший год-два», — отметил он.
В домах установят водосчетчики, передающие автоматически показания в службы учета, в подъездах и во дворах появятся видеокамеры. «Умные дома» будут полностью приспособлены для инвалидов.
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