FT: ЕС может оштрафовать Google на рекордную сумму за антимонопольные нарушения

ТАСС , 18 июля. Власти Евросоюза могут оштрафовать в среду компанию Google на рекордную сумму за злоупотребления доминирующим положением в мобильных операционных системах. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сумма штрафа, по ее данным, может значительно превысить €2,4 млрд, на которые Еврокомиссия оштрафовала Google в прошлом году за злоупотребление доминирующей позицией на рынке поисковиков в связи с сервисом Google Shopping.

Корпорация ранее отвергла обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств под управлением разработанной компанией операционной системы Android. Еврокомиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер, как напоминает издание, пришла к выводу о том, что американская компания использовала незаконные методы, вынуждая производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения, такие как интернет-браузер Chrome.

Еврокомиссия заключила, что подобная практика укрепила доминирование Google в общем поиске, ограничила способность остальных мобильных браузеров конкурировать с Chrome и помешала появлению других операционных систем, проинформировали лица, знакомые с ситуацией.