Ураган в США едва не обрушил небоскреб с людьми — видео

Невероятные кадры опубликовала на YouTube россиянка, которая оказалась во время урагана в одном из американских небоскребов. В момент съемки видео девушка находилась на 30-м этаже здания.

Она рассказала, что наибольшее переживание вызывает скрип стен. Девушка тут же пояснила, неприятные звуки слышны из-за того, что конструкция небоскреба подвижная. Это сделано специально, чтобы высотка могла двигаться вместе с ветром и не разрушиться.

— Колыхание ощущаешь здесь на 30 этаже очень четко. Если бы здание было жестко зафиксировано, опасности было бы намного больше, — рассказала автор видео.

Девушка также добавила, что если зафиксировать взгляд на какой-то точке за окном, то можно увидеть, как отклоняется здание. Видео было снято в 2012 году во время урагана Сэнди.