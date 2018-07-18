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Ураган в США едва не обрушил небоскреб с людьми — видео
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Ураган в США едва не обрушил небоскреб с людьми — видео 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Невероятные кадры опубликовала на YouTube россиянка, которая оказалась во время урагана в одном из американских небоскребов. В момент съемки видео девушка находилась на 30-м этаже здания.
Она рассказала, что наибольшее переживание вызывает скрип стен. Девушка тут же пояснила, неприятные звуки слышны из-за того, что конструкция небоскреба подвижная. Это сделано специально, чтобы высотка могла двигаться вместе с ветром и не разрушиться.
— Колыхание ощущаешь здесь на 30 этаже очень четко. Если бы здание было жестко зафиксировано, опасности было бы намного больше, — рассказала автор видео.
Девушка также добавила, что если зафиксировать взгляд на какой-то точке за окном, то можно увидеть, как отклоняется здание. Видео было снято в 2012 году во время урагана Сэнди.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ураганный «апокалипсис» в Коми сносил все на своем пути.
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