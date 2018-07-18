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Россияне пробуют зайти на непокорённую вершину в Пакистане
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Россияне пробуют зайти на непокорённую вершину в Пакистане 

News.ru 2 часа назад
Российская двойка, состоящая из петербургского альпиниста Александра Гукова и иркутянина Сергея Глазунова участвуют в экспедиции на сложнейшую вершину мира Латок I. Она находится в Пакистане, и её склоны представляют отвесные стены, крайне сложные для прохождения в условиях нежаркого высокогорного лета. Высота горы 7 145 м.
Самая близкая к удачи попытка покорения была сделана американской экспедицией 1978 года, состоявшей из Джима Донини, Майкла Кеннеди, Джеффа Лоу и Джорджа Лоу. Они поднялись до отметки в 200 метров ниже вершины.
Далее было совершено более 30 попыток по самым разным маршрутам, но вершина так оказалась и недосягаема.
В этом году на горе работают три экспедиции: российская двойка, международная и еще одна команда из России.
В состав второй российской команды вошли: Виктор Коваль, Константин Маркевич и Александр Парфёнов.
Международная состоит из словенцев Алеши Чесена, Луки Стражара и англичанина Тома Ливингстона, пишет risk.ru  На 17 июля, известно, что Глазунов и Гуков достигли отметки 6250 м, другие россияне работают на отметке 5900.
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