Россияне пробуют зайти на непокорённую вершину в Пакистане

Российская двойка, состоящая из петербургского альпиниста Александра Гукова и иркутянина Сергея Глазунова участвуют в экспедиции на сложнейшую вершину мира Латок I. Она находится в Пакистане , и её склоны представляют отвесные стены, крайне сложные для прохождения в условиях нежаркого высокогорного лета. Высота горы 7 145 м.

Самая близкая к удачи попытка покорения была сделана американской экспедицией 1978 года, состоявшей из Джима Донини, Майкла Кеннеди , Джеффа Лоу и Джорджа Лоу. Они поднялись до отметки в 200 метров ниже вершины.

Далее было совершено более 30 попыток по самым разным маршрутам, но вершина так оказалась и недосягаема.

В этом году на горе работают три экспедиции: российская двойка, международная и еще одна команда из России

Международная состоит из словенцев Алеши Чесена, Луки Стражара и англичанина Тома Ливингстона, пишет risk.ru На 17 июля, известно, что Глазунов и Гуков достигли отметки 6250 м, другие россияне работают на отметке 5900.