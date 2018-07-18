Подразделения спецназа ВВО отработали действия по обнаружению условных террористов во время учения в Хабаровском крае 

В условный район спецоперации бойцов доставила колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун».
В Хабаровском крае с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) состоялось тактико-специальное учение по обнаружению условных террористов.
В ходе практической части учения военнослужащие отработали передвижение по пересеченной местности в условный район проведения спецоперации в составе колонны бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун».
На одном из участков пути группа «террористов» устроила засаду, подорвав управляемый «фугас» для блокирования колонны и совершила нападение.
Военнослужащие отработали задачи по спешиванию из бронеавтомобилей «Тайфун», занятию огневых позиций, взаимодействию в составе подразделения.
В ходе учебного боя были отработаны различные тактические приемы по ведению боя из бойниц и люка бронеавтомобилей «Тигр» в ограниченном пространстве с применением штатного вооружения, в том числе пулеметов Калашникова, «нападавшие» были уничтожены.
Используя опыт современных вооруженных конфликтов военнослужащие активно применяют новейшие бронеавтомобили в целях прикрытия, проведения разведки местности и обеспечения безопасности в ходе совершения марша.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в частности взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.