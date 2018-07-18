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Китай запустил шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с антиквариатом
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Китай запустил шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с антиквариатом 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — Министерство общественной безопасности КНР вместе с Государственным управлением по охране культурного наследия во вторник запустили шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с антиквариатом.
Глава вышеупомянутого управления Лю Юйчжу призвал департаменты по охране культурного наследия разных уровней страны взаимодействовать с полицией в нанесении ударов по преступлениям.
В этом месяце был выпущен ряд правил по аттестации и оценке антиквариата, замешанного в уголовных делах.
Это самая большая по масштабам в последние годы подобная кампания, которая продлится до 31 декабря. -0-
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