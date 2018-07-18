Китай запустил шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с антиквариатом

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — Министерство общественной безопасности КНР вместе с Государственным управлением по охране культурного наследия во вторник запустили шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с антиквариатом.

Глава вышеупомянутого управления Лю Юйчжу призвал департаменты по охране культурного наследия разных уровней страны взаимодействовать с полицией в нанесении ударов по преступлениям.

В этом месяце был выпущен ряд правил по аттестации и оценке антиквариата, замешанного в уголовных делах.

Это самая большая по масштабам в последние годы подобная кампания, которая продлится до 31 декабря. -0-