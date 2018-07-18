Строительство ледовой арены в Улан-Удэ оценили в 1,4 млрд рублей 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру финансов России Антону Силуанову и министру спорта России Павлу Колобову подготовить согласованные предложения по строительству ледового дворца спорта в Улан-Удэ. Вопрос обсуждался на встрече премьер-министра с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 27 июня.
Место под будущий дворец уже определено, планируется, что ледовую арену построят на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Заявку на участие в проекте направила компания «Арена».
Объект планируется построить путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств федерального, республиканского бюджетов и средств частного инвестора. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,4 млрд рублей.
Глава Бурятии попросил премьер-министра рассмотреть вопрос о предоставлении в 2019-2020 годах Республике Бурятия дотации на сбалансированность в сумме по 600 млн рублей ежегодно на строительство ледового дворца.
Тема строительства ледового дворца в Бурятии обсуждалась в апреле на пленарном заседании ежегодного медиафорума ОНФ под председательством президента России Владимира Путина. Одна из участниц медиафорума, журналистка из Бурятии, посетовала, что регион, пожалуй, единственный, где все еще нет ледового дворца, вопрос со строительством решается более 7 лет. В ответ Путин пообещал вместе с региональными властями построить каток для хоккеистов в регионе.