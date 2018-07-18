Строительство ледовой арены в Улан-Удэ оценили в 1,4 млрд рублей

Место под будущий дворец уже определено, планируется, что ледовую арену построят на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Заявку на участие в проекте направила компания «Арена».

Объект планируется построить путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств федерального, республиканского бюджетов и средств частного инвестора. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,4 млрд рублей.

Глава Бурятии попросил премьер-министра рассмотреть вопрос о предоставлении в 2019-2020 годах Республике Бурятия дотации на сбалансированность в сумме по 600 млн рублей ежегодно на строительство ледового дворца.