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«Валенсия» — единственный клуб, сделавший официальный запрос на покупку Малкома
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«Валенсия» — единственный клуб, сделавший официальный запрос на покупку Малкома 

SPORT24.ru 19 июля 2018
Фото: Sports.ru
Форвард «Бордо» Малком может продолжить карьеру в Испании. 21-летнего бразильца намерена приобрести «Валенсия», сообщает Football Espana. Отмечается, что испанский клуб является единственным, кто сделал официальное предложение по форварду. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Интер» и «Эвертон». Английский клуб оценивает нападающего в 35 миллионов евро.
«Нерадзурри» хотели взять Малкома в аренду с правом выкупа, так как вынуждены растягивать трансферные выплаты в связи с требованиями финансового фейр-плей УЕФА.
В прошедшем сезоне Малком забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Франции.
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