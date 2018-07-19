Форвард «Бордо» Малком может продолжить карьеру в Испании. 21-летнего бразильца намерена приобрести «Валенсия», сообщает Football Espana. Отмечается, что испанский клуб является единственным, кто сделал официальное предложение по форварду. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Интер» и «Эвертон». Английский клуб оценивает нападающего в 35 миллионов евро.
«Нерадзурри» хотели взять Малкома в аренду с правом выкупа, так как вынуждены растягивать трансферные выплаты в связи с требованиями финансового фейр-плей УЕФА.
В прошедшем сезоне Малком забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Франции.