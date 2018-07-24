Трансфер Малкома в «Рому» сорвался из-за «Барселоны»

Самый идиотский трансфер лета, который не состоялся. Пока.

Прошлое лето приучило нас к тому, что трансферы больших клубов тянутся долго и мучительно. Десятки серий с Неймаром и Мбаппе, нудный почти-переход Мареза, непрофессионализм Дембеле… Видимо, тогда жанр саги переживал свой расцвет. А этим летом в моде трансферы другого типа. Роналду перешёл молниеносно: все переговоры прошли тайно. Лемар и Марез сменили клубы без лишних разговоров. Найнгголан оказался в «Интере» через два-три дня после первых слухов (хотя год назад слухи тянулись месяц и ни к чему не привели). Давайте тихо порадуемся этой локальной победе адекватности над пиарщиками.

Но есть и исключения из тренда на адекватность. И самый нелепый случай произошёл только что.

«Рома» этим летом, как обычно, продала пару лидеров. Найнгголан и Алиссон — серьёзные потери, поэтому болельщики ждут качественную молодёжь от Мончи. И вот, кажется, дождались. Последние несколько дней Рим следил за новостями о покупке бразильского вингера «Бордо» Малкома. Если вы о нём не слышали, просто представьте стереотипного бразильского флангового игрока атаки. Он на него очень похож. А ещё он похож на будущую звезду, так что энтузиазм болельщиков легко понять.

«Рома» сделала одно предложение, потом другое. Малком лайкал сообщения подписчиков из Италии . Наконец, стороны договорились. Стало известно о сумме: 32 млн евро сразу, шесть бонусами. Для игрока — контракт на пять лет с зарплатой 2,5 млн евро в год. Дядя футболиста поздравил его с переходом в «Инстаграме».

Вчера поздно вечером Малком отправился на медосмотр. Как принято в Италии, болельщики отправились в аэропорт, чтобы встретить новичка.

Он не прилетел.

Самолёт не прибыл в Рим. Позже стало известно, что он даже не вылетел из Франции . В последний момент руководство «Бордо» отменило рейс. Причина? Интерес «Барселоны». Этого хватило, чтобы отменить трансфер, который находился уже в стадии подтверждения на официальном канале клуба в «Твиттере». Пост до сих пор висит, он предпоследний в ленте канала.

Пока президент «Бордо» Ульрих Раме совершенствует профессионализм и корпоративную этику, интернет наполнился противоречивыми слухами. Что «Барселона» не сумела купить Виллиана, поэтому срочно попыталась купить игрока подешевле. Что интерес «Барселоны» — это просто предлог, чтобы выбить у «Ромы» сумму, на которую французский клуб изначально рассчитывал. Что «Рома» вышла из переговоров. Что «Рома» продолжает переговоры.

Абсурда тем больше, что у истории есть предыстория. «Рома» — не первый клуб, который как бы договорился о трансфере. Пару недель назад сам игрок договорился о контракте с «Интером».

Но предложение миланцев не устроило «Бордо», в отличие от предложения «Эвертона», которое было сделано тогда же. Оно было принято. Но продажа в «Эвертон» не состоялась из-за нежелания самого игрока ехать в Англию . Противоречия обострились настолько, что игрок не приехал на предсезонку. Его отсутствие объяснили семейными причинами.

На момент написания текста неизвестно, где в итоге окажется Малком. Но это и не имеет значения.

Сейчас нелепо выглядят все. И игрок, который, по примеру Усмана Дембеле пропускает тренировки, чтобы надавить на клуб. Кстати, вряд ли француз сейчас доволен первым годом после трансфера. И «Бордо», с отменой рейса на медосмотр ради теоретической перспективы заработать чуть больше. Неужели деловая репутация клуба, договорённость с которым ничего не значит, с точки зрения руководства ничего не стоит?

Даже продав в итоге бразильца в «Рому», клуб будет выглядеть непрофессионально. И «Барселона», с её странной трансферной кампанией. Малком — это точно усиление для команды, в которой на той же позиции сидит в запасе Дембеле? Три года не удаётся пройти стадию четвертьфиналов в Лиге чемпионов — Малком должен это исправить?

Сделка ценой в миллионы. Солидные и уважаемые клубы. Десятки задействованных профессионалов — менеджеров, юристов, консультантов, агентов. А адекватнее всего выглядят болельщики, которые приехали встречать игрока в аэропорту. Они зря потратили время, но, хотя бы, занимались ерундой не по своей вине. А из-за профессионалов.

Больше материалов автора — в телеграм-канале «Диего Симеонович».