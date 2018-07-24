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«Рома» обратится в суд из-за трансфера Малкома в «Барселону»
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«Рома» обратится в суд из-за трансфера Малкома в «Барселону» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор итальянской «Ромы» Рамон Родригес Мончи прокомментировал трансфер бразильского нападающего Малкома в каталонскую «Барселону», передает "Советский спорт".
"Нас полностью устраивал Малком, и наш клуб видел в нем хорошее усиление состава. Мы согласовали все условия сделки и получили разрешение на то, чтобы игрок вылетел в Рим.
Я был сильно удивлен, когда один из агентов игрока позвонил мне и сказал, что «Бордо» отозвал разрешение на медобследование. Я позвонил во Францию — мне сказали, что «Барселона» сделала предложение, которое было лучше, чем у нас.
Мы проводим консультации внутри клуба, изучаем варианты и рассматриваем возможность обращения в суд. Это правда, что никаких подписей не было, но есть много переписок с агентами и их президентом, которые как минимум достойны оценки", — цитирует Мончи официальный сайт «Ромы».
Переход 21-летнего бразильца обошелся каталонцам в €41 млн плюс €1 млн в качестве возможных бонусов.
Ранее «Барселона» оформила трансфер форварда «Бордо» Малкома.
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