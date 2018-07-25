Малком успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»

Полузащитник Малком успешно прошёл медицинский осмотр в «Барселоне». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у бразильского футболиста не было выявлено проблем со здоровьем, в ближайшее время он присоединится к команде в турне по США

Накануне Малком подписал контракт с «Барселоной». Трансфер обошёлся каталонцам в € 41 млн плюс € 1 млн в качестве возможных бонусов. Договор рассчитан на пять лет.

23 июля «Рома» официально объявила, что согласовала с «Бордо» переход бразильского футболиста за сумму около € 38 млн и что в скором времени игрок должен вылететь в Рим , чтобы пройти медицинское обследование. Однако вылет так и не состоялся, поскольку его заблокировал сам французский клуб. Причиной стало как раз предложение «Барселоны».

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