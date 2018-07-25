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Малком успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»
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Малком успешно прошёл медосмотр в «Барселоне» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник Малком успешно прошёл медицинский осмотр в «Барселоне». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у бразильского футболиста не было выявлено проблем со здоровьем, в ближайшее время он присоединится к команде в турне по США.
Накануне Малком подписал контракт с «Барселоной». Трансфер обошёлся каталонцам в € 41 млн плюс € 1 млн в качестве возможных бонусов. Договор рассчитан на пять лет.
23 июля «Рома» официально объявила, что согласовала с «Бордо» переход бразильского футболиста за сумму около € 38 млн и что в скором времени игрок должен вылететь в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Однако вылет так и не состоялся, поскольку его заблокировал сам французский клуб. Причиной стало как раз предложение «Барселоны».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».
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