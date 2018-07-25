IKEA пошутила над «Ромой» по поводу сорвавшегося перехода Малкома 

Пресс-служба итальянского представительства шведской компании по продаже мебели IKEA пошутила по поводу несостоявшегося трансфера нападающего Малкома из «Бордо» в «Рому».
«Рома» в «Твиттере» представила переход новичка команды вратаря сборной Швеции Робина Ольсена в стиле описания товара в магазинах IKEA и со словами: «Новая посылка для „Ромы“. В ответ на это компания опубликовала фотографию посылки с надписью „Малком“ в шведском стиле и подписью: „Голкипер там. Может быть, и другую посылку получили“.
Напомним, ранее „Рома“ согласовала с „Бордо“ трансфер Малкома за € 38 млн Игрок должен был отправиться в Рим на медицинское обследование и затем подписать контракт, однако французский клуб отозвал разрешение на вылет. Причиной стало предложение „Барселоны“ в размере € 41 млн „Рома“ повысила сумму за игрока, однако агенты Малкома и руководство „Бордо“ настояли на варианте с „Барселоной“.
Посмотреть фотографию можно в „твиттере“ IKEA Italia.