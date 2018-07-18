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«Эвертон» может заплатить за Малкома 30 миллионов фунтов
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«Эвертон» может заплатить за Малкома 30 миллионов фунтов 

Советский спорт 45 минут назад
Фото: Sports.ru
Переговоры мерсисайдцев о трансфере 21-летнего бразильца находятся на продвинутой стадии.
Переход Малкома в «Эвертон» оценивается в 30 миллионов фунтов плюс бонусы. Игроку предложен окладв размере 80 тысяч фунтов в неделю.
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