«Эвертон» может заплатить за Малкома 30 миллионов фунтов

Переговоры мерсисайдцев о трансфере 21-летнего бразильца находятся на продвинутой стадии. Переход Малкома в «Эвертон» оценивается в 30 миллионов фунтов плюс бонусы. Игроку предложен окладв размере 80 тысяч фунтов в неделю.