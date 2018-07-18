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«Ъ»: ФСБ предупредила рыбодобытчиков о недопустимости использования иностранных судов
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«Ъ»: ФСБ предупредила рыбодобытчиков о недопустимости использования иностранных судов 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пограничная служба ФСБ России уведомила рыбодобывающие компании о невозможности использования иностранных транспортных судов для перевозки грузов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
По подсчетам этой ассоциации, на которые ссылается газета, только в бассейне Северном Ледовитого океана иностранным компаниям принадлежит около 70% флота общей емкостью 22,5 тыс. т. По мнению председателя одного из крупнейших на Камчатке рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергея Тарусова, «исключение иностранных судов из цепочки перевозок и перегрузки продукции приведет к колоссальным убыткам рыбодобытчиков, включая потери от остановки промысла и от возможной порчи продукции».
Турусов также считает, что рост стоимости перевозочных услуг может отразиться и на конечной цене продукции.
В ФСБ на запрос издания не ответили. В Росрыболовстве сообщили, что вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России.
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