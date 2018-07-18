«Ъ»: ФСБ предупредила рыбодобытчиков о недопустимости использования иностранных судов

По подсчетам этой ассоциации, на которые ссылается газета, только в бассейне Северном Ледовитого океана иностранным компаниям принадлежит около 70% флота общей емкостью 22,5 тыс. т. По мнению председателя одного из крупнейших на Камчатке рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергея Тарусова , «исключение иностранных судов из цепочки перевозок и перегрузки продукции приведет к колоссальным убыткам рыбодобытчиков, включая потери от остановки промысла и от возможной порчи продукции».

Турусов также считает, что рост стоимости перевозочных услуг может отразиться и на конечной цене продукции.