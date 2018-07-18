Противостояние века: Настырный утенок едва не нокаутировал котенка — видео

Житель России стал свидетелем внезапного поединка котенка с белыми лапками и подросшего утенка.

На кадрах видно, как к ничего не подозревающему котенку подходит птенец и начинает потасовку. Хвостатый не хочет вступать в спарринг, так как очевидно, что оппонент — в другой весовой категории.

Но желторотик не унимается. Он начинает щипать соперника за шерсть и уши. Первое время звереныш обороняется и отступает в надежде, что утенок остынет и уйдет по своим делам. Но не тут то было.

Птенец продолжает наступать и едва не нокаутирует котенка. Хвостатый злится и, применяя борцовский захват, роняет противника на спину. Комментаторы среди зрителей YouTube отмечают, что соперники не только разных видов, разных весовых категорий, но и дерутся, используя приемы разных видов спорта.

— Кот — боксёр, утка — борец!

— Вот это бой! Котёнок — боец очень техничный! Утенок— смелый и упрямый. Хотя они в разных весовых категориях, но бой смотрится на одном дыхании!

— Если их спарринги продолжились, то утенок может вырасти в шикарную боевую утку и отправлять в нокаут других на утячьих боях))) — написали наблюдательные зрители.

Однако нашлись и те, кому поединок не пришелся по душе.

— Хозяин, вместо того чтобы порядок во дворе навести — забор подправить, мусор убрать, тапочки валяются, занимается тем что снимает тренировку к охоте на его птицу кошки! Потом кот вырастет и будет птиц душить, с генеалогией не поспоришь.

При этом видео необычной борьбы имело огромную популярность в сети. Его посмотрели почти восемь миллионов раз.