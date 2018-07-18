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Противостояние века: Настырный утенок едва не нокаутировал котенка — видео
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Противостояние века: Настырный утенок едва не нокаутировал котенка — видео 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
Житель России стал свидетелем внезапного поединка котенка с белыми лапками и подросшего утенка.
На кадрах видно, как к ничего не подозревающему котенку подходит птенец и начинает потасовку. Хвостатый не хочет вступать в спарринг, так как очевидно, что оппонент — в другой весовой категории.
Но желторотик не унимается. Он начинает щипать соперника за шерсть и уши. Первое время звереныш обороняется и отступает в надежде, что утенок остынет и уйдет по своим делам. Но не тут то было.
Птенец продолжает наступать и едва не нокаутирует котенка. Хвостатый злится и, применяя борцовский захват, роняет противника на спину. Комментаторы среди зрителей YouTube отмечают, что соперники не только разных видов, разных весовых категорий, но и дерутся, используя приемы разных видов спорта.
— Кот — боксёр, утка — борец!
— Вот это бой! Котёнок — боец очень техничный! Утенок— смелый и упрямый. Хотя они в разных весовых категориях, но бой смотрится на одном дыхании!
— Если их спарринги продолжились, то утенок может вырасти в шикарную боевую утку и отправлять в нокаут других на утячьих боях))) — написали наблюдательные зрители.
Однако нашлись и те, кому поединок не пришелся по душе.
— Хозяин, вместо того чтобы порядок во дворе навести — забор подправить, мусор убрать, тапочки валяются, занимается тем что снимает тренировку к охоте на его птицу кошки! Потом кот вырастет и будет птиц душить, с генеалогией не поспоришь.
При этом видео необычной борьбы имело огромную популярность в сети. Его посмотрели почти восемь миллионов раз.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что дикая пума от души выспалась в гостиной жительницы США.
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