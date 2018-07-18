Заманить Валуева в хабаровскую тайгу

Хозяйка туристической базы «Усадьба Манома» Татьяна Писанова о том, как на селе жить хорошо:

Свой бизнес мы начинали в 2009 году спустя пять лет с момента покупки земли в селе Нижняя Манома Нанайского района.

Несколько лет мы ездили с мужем из Хабаровска рыбачить на руку Гур, и всякий раз, проезжая мимо указателя на Нижнюю Маному, задавались вопросом: «Кому пришло в голову там жить?», — ведь в основном вся жизнь сосредоточена на берегах Амура, а это село находится по другую сторону трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

Но волею случая муж туда съездил, и по возвращению заявил: «Теперь я знаю кто живет на Нижней Маноме, там будем жить мы!».

Действительно, находясь на слиянии трех рек, село представляет собой уникальное место, полное тишины и покоя, в котором отдыхаешь душой. Так мы перебрались за 200 километров от Хабаровска.

Поначалу даже не думали о развитии туристического бизнеса. Но к нам стали приезжать в гости друзья из Хабаровска. Иногда, когда мы сами были в отъезде, мы просили кого-то из них приглядеть за хозяйством. А однажды вернувшись, увидели, что припаркованных машин наших друзей столько, что домой не попадешь. И решились сделать туристическую базу.

Кстати, благодаря правительству о нас узнали в московских туристических компаниях и теперь путевки к нам продаются через Москву , и пользуются большой популярностью у японцев, корейцев, китайцев. Правда, иностранцев наш гнус пугает, поэтому они все больше зимой и весной приезжают.

Единственное, что портит впечатление наших гостей, это путь, который надо преодолеть. И вопрос здесь даже не в расстоянии, а в состоянии трассы. Если раньше на дорогу до Хабаровска в среднем уходило 1,5 часа, то сейчас, в лучшем случае — два. То, что трассу сейчас ремонтируют, расширяют, вселяет в нас надежду, что в итоге туристов станет больше.

Другой проблемой, на мой взгляд, является пассивность населения. Пройдя по нашему селу можно увидеть, что огородами, например, занимаются единицы. И то, во многом это люди пожилого возраста, воспитанные совсем в другое время. Молодежь же либо уезжает (все чаще появляются объявления о продаже домов) либо сидит на пособиях по безработице.

Но наш опыт доказывает, что и на селе сегодня жить можно. К нам даже приезжают работать из других городов России , из стран Средней Азии, а инструкторы на турбазе — парни из соседних деревень.

Нужно иметь цель и желание. У нас цель есть, да и желания хоть отбавляй, в итоге: туристы едут, база развивается.

Много чего еще нужно, конечно. Например, взять ситуацию с газификацией. Раньше нам говорили: «Живете в лесу, у вас дрова вокруг, зачем вам газ?». Но лес без разрешения рубить нельзя, а после того, как рядом с селом создали национальный парк «Анюйский», ни о разрешениях на рубку и говорить не стоит. А газовая труба вот она, проходит рядом, всего в нескольких километрах от села.

Мы понимаем, что село слишком маленькое, чтобы только для нас решать эту проблему. Но глядя на то, как в селе появляются новые люди, которые видят здесь будущее для себя и своих семей, готовые заниматься сельским хозяйством, как люди приезжают к нам на работу, появляется надежда на будущее села.

И тогда нам уже не скажут: «Вас слишком мало, чтобы для вас что-то делать».