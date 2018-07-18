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Российские мотострелки отправились в Китай для участия в «АрМИ-2018»
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Российские мотострелки отправились в Китай для участия в «АрМИ-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Финальный международный этап конкурса «Суворовский натиск-2018» пройдет с 29 июля по 12 августа.
Команда мотострелков ВС РФ отправилась в КНР для выступления на конкурсе Армейских международных игр-2018. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Команда Вооруженных Сил России отправилась в Китай для выступления в финале конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр. Доставка военнослужащих с техникой осуществляется военно-транспортной авиацией из аэродрома «Украинка» в Амурской области на один из аэродромов КНР», — говорится в сообщении.
Накануне мотострелки провели заключительную тренировку на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Определились четыре экипажа боевых машин, которые представят страну на международном этапе. Лучшую подготовку показали курсанты ДВОКУ.
В течение десяти дней военнослужащие будут привыкать к климату, подготовят технику и освоят особенности трассы полигона вблизи городского уезда Корла КНР.
Финальный международный этап конкурса «Суворовский натиск-2018» пройдет с 29 июля по 12 августа.
Ранее ТРК Звезда публиковала информацию о конкурсе «Суворовский натиск-2018».
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