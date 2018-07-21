Российские морпехи прибыли в Китай для участия в конкурсе «Морской десант»

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Сборная Военно-морского флота России прибыла в субботу в китайский город Цюаньчжоу для участия в международном этапе конкурса Армейских игр «Морской десант». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ

"Для участия в международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2018» в город Цюаньчжоу Китайской Народной Республики прибыла сборная команда ВМФ России", — сообщили в российском военном ведомстве.

Российские морпехи в ближайшее время начнут изучать трассу соревнований и ознакомятся с мишенной обстановкой. По данным Минобороны РФ, на конкурс «Морской десант» уже прибыли команды Китая и Венесуэлы . «Ожидается прибытие команды из Ирана . Впервые в данных соревнованиях примет участие команда Республики Судан . Всего в конкурсе „Морской десант-2018“ примут участие пять команд общей численностью 250 человек», — сообщили в Минобороны.

Все команды, согласно условиям конкурса, будут выступать на технике и с вооружением Китая.

"Морским пехотинцам предстоит освоить незнакомую для них технику, чтобы показать свое мастерство и занять лидирующие позиции в личном и командном зачетах", — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Конкурс «Морской десант-2018» пройдет с 1 по 11 августа.