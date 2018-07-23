На международном конкурсе «Морской десант -2018» в Китае прошла жеребьевка боевых машин

Механики-водители команд-участниц приняли выделенную военную технику и вооружение, разместили на площадках хранения, где предусмотрена возможность проведения её технического обслуживания и подготовки к предстоящим соревнованиям.

В рамках подготовительных мероприятий конкурса «Морской десант-2018» в Китае прошла жеребьёвка военной техники, на которой будут выступать команды.

Мероприятие прошло под руководством судейской комиссии в присутствии представителей всех команд.

Российская команда в ходе жеребьевки получила право второй выбирать технику из предоставленной китайской стороной. Морпехи России выбрали 4 гусеничных машины из 14 выделенных для всех команд. Три основные машины, на которых выступят десантные отделения и одна резервная.

Это боевые гусеничные машины морской пехоты китайского производства ZBD 05 с 30-мм автоматическим орудием, состоящие на вооружении Китайской народной освободительной армии.

Механики-водители приняли военную технику и вооружение, разместили на площадках хранения, где предусмотрена возможность проведения технического обслуживания и подготовки к предстоящим соревнованиям. В ближайшие дни будет проверено техническое состояние шасси и вооружения, а также проведены тренировки на трассах по вождению и стрельбе.

Российская команда ознакомилась с требованиями по безопасности на полигоне при вождении боевых машин и проведению стрельб.