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На международном конкурсе «Морской десант -2018» в Китае прошла жеребьевка боевых машин
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На международном конкурсе «Морской десант -2018» в Китае прошла жеребьевка боевых машин 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Механики-водители команд-участниц приняли выделенную военную технику и вооружение, разместили на площадках хранения, где предусмотрена возможность проведения её технического обслуживания и подготовки к предстоящим соревнованиям.
В рамках подготовительных мероприятий конкурса «Морской десант-2018» в Китае прошла жеребьёвка военной техники, на которой будут выступать команды.
Мероприятие прошло под руководством судейской комиссии в присутствии представителей всех команд.
Российская команда в ходе жеребьевки получила право второй выбирать технику из предоставленной китайской стороной. Морпехи России выбрали 4 гусеничных машины из 14 выделенных для всех команд. Три основные машины, на которых выступят десантные отделения и одна резервная.
Это боевые гусеничные машины морской пехоты китайского производства ZBD 05 с 30-мм автоматическим орудием, состоящие на вооружении Китайской народной освободительной армии.
Механики-водители приняли военную технику и вооружение, разместили на площадках хранения, где предусмотрена возможность проведения технического обслуживания и подготовки к предстоящим соревнованиям. В ближайшие дни будет проверено техническое состояние шасси и вооружения, а также проведены тренировки на трассах по вождению и стрельбе.
Российская команда ознакомилась с требованиями по безопасности на полигоне при вождении боевых машин и проведению стрельб.
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