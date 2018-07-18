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Приморская «помогайка» попыталась ввезти на родину контрафактные кепки
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Приморская «помогайка» попыталась ввезти на родину контрафактные кепки 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Уссурийские таможенники задержали на границе российскую туристку, у которой в личных вещах оказалось 25 незадекларированных кепок с изображением товарного знака Philipp Plein, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
Правообладателю основателю компании Philipp Plein International Group таможенники отправили запрос. В ответе на него сообщалось, что ввезенные кепки являются контрафактной продукцией, так как внешний вид товара не соответствует оригинальному дизайну.
Причиненный ущерб правообладателю товарного знака составил 3,6 тысячи рублей.
В отношении россиянки было возбуждено административное дело.
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