Приморская «помогайка» попыталась ввезти на родину контрафактные кепки

Уссурийские таможенники задержали на границе российскую туристку, у которой в личных вещах оказалось 25 незадекларированных кепок с изображением товарного знака Philipp Plein, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Правообладателю основателю компании Philipp Plein International Group таможенники отправили запрос. В ответе на него сообщалось, что ввезенные кепки являются контрафактной продукцией, так как внешний вид товара не соответствует оригинальному дизайну.

Причиненный ущерб правообладателю товарного знака составил 3,6 тысячи рублей.

В отношении россиянки было возбуждено административное дело.