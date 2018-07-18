Власти США начнут расследование по импорту урана 

Американские власти имеют намерение начать расследование по импорту урона, врезультате чего могут ввести пошлины на его поставки.
Об этом стало известно порталу iz.ru в среду.
Bloomberg уточняет, что 95% всего урана на американском рынке испортируется из России, Казахстана и Канады. Агентство отмечает, что местные производители хотят увеличить свое присутствие на рынке до 25%.
За проведение расследования в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли уже выступали американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy
Еще в январе американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy уже обращались к Министерству торговли США с просьбой начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли.
По итогам проверок федеральные власти примут решение, является ли урановый импорт угрозой нацбезопасности страны. О сроках расследования не сообщается.
Ранее, как писал «ФедералПресс», США ввели пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. Еврокомиссия, в свою очередь, пригрозила 25-процентными пошлинами на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов.