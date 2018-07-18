Власти США начнут расследование по импорту урана

Американские власти имеют намерение начать расследование по импорту урона, врезультате чего могут ввести пошлины на его поставки.

Об этом стало известно порталу iz.ru в среду.

Казахстана и Bloomberg уточняет, что 95% всего урана на американском рынке испортируется из России Канады . Агентство отмечает, что местные производители хотят увеличить свое присутствие на рынке до 25%.

За проведение расследования в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли уже выступали американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy

Еще в январе американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy уже обращались к Министерству торговли США с просьбой начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли.

По итогам проверок федеральные власти примут решение, является ли урановый импорт угрозой нацбезопасности страны. О сроках расследования не сообщается.