Автомагистраль над водой в провинции Цзянси 

Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь