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Автомагистраль над водой в провинции Цзянси
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Автомагистраль над водой в провинции Цзянси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь
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