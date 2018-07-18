Автомагистраль над водой в провинции Цзянси

Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля / Синьхуа / — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь

Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь

Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь

Цзюцзян /пров. Цзянси/, 17 июля /Синьхуа/ — Дорога над водой в ландшафтном парке «Лушань Сихай» городского округа Цзюцзян /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — часть скоростной автомагистрали из уезда Юнсю в уезд Унин. Фотографии Синьхуа/Фу Цзяньбинь