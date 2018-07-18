Территорию «Байкальской гавани» расширят под инвестора 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру экономического развития России Максиму Орешкину проработать вопрос о включении горы Мамай в Кабанском районе Бурятии в границе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Вопрос обсуждался на встрече премьер-министра с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 27 июня.
На участке имеются все ресурсы для развития горнолыжного, активного, рекреационного и других видов туризма.
Включение нового участка в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» не потребует бюджетных затрат на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Потенциальный инвестор заинтересован в реализации проекта на горе Мамай и готов вложить в проект более 2,5 миллиарда рублей и создать инженерную инфраструктуру за собственный счет.
Гора Мамай в Кабанском районе Бурятии — популярное место у любителей зимних видов спорта и развлечений, фрирайдеров. Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. человек, при этом туризм как таковой там не организован.
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана постановлением правительства РФ в 2007 году, первый камень был заложен в 2009 году, спустя год введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков.