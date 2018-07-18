Территорию «Байкальской гавани» расширят под инвестора

На участке имеются все ресурсы для развития горнолыжного, активного, рекреационного и других видов туризма.

Включение нового участка в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» не потребует бюджетных затрат на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Потенциальный инвестор заинтересован в реализации проекта на горе Мамай и готов вложить в проект более 2,5 миллиарда рублей и создать инженерную инфраструктуру за собственный счет.

Гора Мамай в Кабанском районе Бурятии — популярное место у любителей зимних видов спорта и развлечений, фрирайдеров. Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. человек, при этом туризм как таковой там не организован.