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Во Флориде при крушении двух самолетов погибли три человека
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Во Флориде при крушении двух самолетов погибли три человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Spencer Platt/Getty Images
В результате падения двух самолетов во Флориде погибли по меньшей мере три человека, смерть еще одного расследует полиция. Об этом пишет Miami Herald.
Согласно данным федерального авиационного управления, легкомоторные самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Его глава Карлос Хименез заявил, что оба воздушных судна принадлежали летной школе Dean International. В издании отметили, что это образовательное учреждение известно долгой историей различных инцидентов.
В полиции сообщили, что в результате крушения самолетов погибли три человека, однако полицейские полагают, что жертвой инцидента мог стать еще один человек.
В данный момент причины инцидентов неизвестны, правоохранительные органы ведут расследование.
Ранее сообщалось, что самолет с десятью пассажирами потерпел крушение в горах Аляски.
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